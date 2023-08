Britney Spears e Sam Asghari vicini al divorzio? Ecco quale sarebbe il sorprendente motivo

(Di giovedì 17 agosto 2023) Sembrerebbe essere giunto al capolinea dopo 14 mesi il matrimonio frae Sam Ashgari. L’iconica popstar internazionale e il personal trainer di origini iraniane si sono conosciuti nel 2016. Il 9 giugno 2022 sono arrivati i fiori d’arancio, dopo la romantica proposta arrivata a settembre del 2021. Lae suo marito lo scorso anno ha dovuto affrontare anche un momento devastante: la perdita del bebè che la cantante portava in grembo. Un terribile lutto che li aveva avvicinati ancora di più. Pochi minuti fa però lanotizia: Sam avrebbe chiesto ail. Stando a quanto trapelato da TMZ, l’uomo avrebbe già lasciato casa in seguito alle voci di un presunto tradimento della popstar. Sembrerebbe che il personal trainer abbia creduto a queste voci e ...

... '[Queste affermazioni] sono assurde e non è possibile che il suo avvocato, un ex procuratore federale, permetta mai a qualcuno di estorcere in maniera illegale denaro a'. Leggi Anche ...e suo marito, Sam Asghari, si sarebbero separati e starebbero per divorziare. La decisione della coppia sarebbe avvenuta dopo una lite con accuse di tradimento. Almeno secondo il sito ...Cosa sta succedendo traed il marito Sam Asghari Secondo le ultime indiscrezioni, a distanza di un anno e due mesi dal loro matrimonio il marito vorrebbe già il divorzio. A riportarlo è stato TMZ. Ma non è ...

Britney Spears e Sam Asghari divorziano... tra segreti, presunti tradimenti e litigi TGCOM

Stando alle ultime indiscrezioni pare che Britney Spears e il marito Sam Asghari si siano separati. Tutto sul rumor.Il sito Tmz riferisce di una violenta lite tra la pop star e Sam Ashgari, che avrebbe già lasciato il tetto coniugale ...