Britney Spears e Sam Asghari divorziano dopo 14 mesi | lei lo avrebbe aggredito

Leggi su luce.lanazione

(Di giovedì 17 agosto 2023)soli quattordicidi matrimonioe Samsi sono separati. A confermarlo è la rivista People secondo la quale il modello 29ennechiesto il divorzio. Per il momento i diretti interessati hanno scelto di non commentare la vicenda, ma il sito americano dà per certa la definitiva rottura tra la popstar e il marito. La popstar durante una sua performance (Instagram)La vicenda “Sono separati ed è meglio per” ha spiegato alla stampa americana una fonte vicina all’ex coppia coppia.chiesto il divorzio e sarebbe tornato a vivere a casa suaaver lasciato la villa che la coppia condivideva. Ma non è tutto. Al centro del contendere ci sarebbe l’accordo ...