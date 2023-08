Britney Spears e il marito Sam Asghari si sono separati (RUMOR)

... '[Queste affermazioni] sono assurde e non è possibile che il suo avvocato, un ex procuratore federale, permetta mai a qualcuno di estorcere in maniera illegale denaro a'. Leggi Anche ...e suo marito, Sam Asghari, si sarebbero separati e starebbero per divorziare. La decisione della coppia sarebbe avvenuta dopo una lite con accuse di tradimento. Almeno secondo il sito ...Cosa sta succedendo traed il marito Sam Asghari Secondo le ultime indiscrezioni, a distanza di un anno e due mesi dal loro matrimonio il marito vorrebbe già il divorzio. A riportarlo è stato TMZ. Ma non è ...

Sam Asghari ha chiesto il divorzio da Britney Spears: il mantenimento e l'accordo prematrimoniale Fanpage.it

Stando alle ultime indiscrezioni pare che Britney Spears e il marito Sam Asghari si siano separati. Tutto sul rumor.Il sito Tmz riferisce di una violenta lite tra la pop star e Sam Ashgari, che avrebbe già lasciato il tetto coniugale ...