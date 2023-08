Britney Spears divorzia | il matrimonio con Sam era finto?

La fiaba e' finita: 14 mesi dopo il matrimonio di sogno nella tenuta di Thousand Oaks a Los Angeles,e il marito Sam Asghari sono arrivati al capolinea. E' stato lui, 29enne attore, modello e coach di fitness, a presentare in tribunale le carte per il divorzio poche ore dopo che media ...La fiaba è finita: 14 mesi dopo il matrimonio di sogno nella tenuta di Thousand Oaks a Los Angeles,e il marito Sam Asghari sono arrivati al capolinea. È stato lui, 29enne attore, modello e coach di fitness, a presentare in tribunale le carte per il divorzio poche ore dopo che media ...divorzia Il matrimonio dipotrebbe essere già finito, dopo poco più di un anno. È quello che rivelano diverse fonti americane, a cominciare dal portale TMZ , che ...

Sam Asghari ha chiesto il divorzio da Britney Spears: il mantenimento e l'accordo prematrimoniale Fanpage.it

Britney Spears è sposata con il modello Sam Asghari. La coppia sembra essere pronta a divorziare: l'accusa di tradimento è pesantissima!Roma, 17 ago. (askanews) - Sam Asghari ha chiesto il divorzio da Britney Spears dopo 14 mesi di matrimonio. La notizia ha fatto il giro del web, lanciata dai principali siti di gossip come TMZ e Peopl ...