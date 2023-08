Bright Magus | esce in radio e in digitale “Long Legs” il singolo d’esordio

Leggi su laprimapagina

(Di giovedì 17 agosto 2023) Dal 18 agosto 2023 sarà disponibile sulle piattaforme digitali di streaming e in rotazionefonica “”, il nuovodeiche anticipa il loro primo album “Jungle Corner”. “” è una sorta di marcia parossistica, e l’ispirazione davisiana è riferita ad un Miles più recente, quello di “You’re under arrest”, riportata però alle ritmiche ossessive di Darkche si stemperano in un half-tempo più dove il parossismo si fa più drammatico e affidato alle successioni cromatiche degli accordi. Ihanno scelto di presentare il primodel loro progetto il 18 agosto perchè proprio il 18 agosto 1969 Miles Davis terminava le registrazioni del ...