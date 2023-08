Borse europee negative in avvio su timori inflazione Usa

Avvio in calo per ledopo che ieri sono stati diffusi i verbali dell'ultima riunione della Fed che stima ancora rischi dall'inflazione Usa. Francoforte cede lo 0,41%, mentre Londra perde lo 0,45%, Giù anche ...Euro/dollaro sotto 1,09, petrolio e gas in calo . Si prospetta una partenza in calo per lepoiche' la Federal Reserve vede rischi in aumento per l'inflazione che gia' e' a livelli considerati inaccettabili. Dopo la chiusura in rosso di Wall Street - Dow Jones ha perso lo 0,52%,...Rapporto Euro/dollaro sotto 1,09. Petrolio e gas in calo (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Avvio in calo per le...

Borsa: l'Europa termina in ordine sparso, Londra -0,44% Agenzia ANSA

Mercati azionari del Vecchio continente in leggero calo in avvio di giornata: Londra e Francoforte perdono lo 0,5%, mentre Madrid cede lo 0,4%. Amsterdam perde lo 0,2%, mentre Parigi si muove su un ...Roma, 17 ago. (askanews) - Avvio in calo per le borse europee dopo che ieri sono stati diffusi i verbali dell'ultima riunione della Fed che stima ancora ...