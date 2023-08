Borsa | Milano negativa con Nexi | tengono Eni e Generali

(Di giovedì 17 agosto 2023) Piazza Affari nei primi scambi conferma la partenza in calo: l'indice Ftse Mib in un clima molto volatile ha toccato un ribasso dell'1% per poi migliorare leggermente, con i mercati europei deboli ...

Piazza Affari nei primi scambi conferma la partenza in calo: l'indice Ftse Mib in un clima molto volatile ha toccato un ribasso dell'1% per poi migliorare leggermente, con i mercati europei deboli ...Ftse Mib sotto 28mila punti, Nexi arretra di oltre 2% . Le Borse europee aprono in rosso scontando la reazione negativa degli investitori alle posizioni espresse dalla Federal Reserve che vede un'...***: Europa parte in rosso,cede lo 0,4% con Nexi a - 2% (RCO). 17 - 08 - 23 09:02:04 (0158) 0 NNNN

