(Di giovedì 17 agosto 2023) Clima nervoso e cali in altalena per i mercati azionari del Vecchio continente: lapeggiore inè quella di, che cede oltre il punto percentuale affossata da Adyen, la società di ...

Clima nervoso e cali in altalena per i mercati azionari del Vecchio continente: lapeggiore inè quella di Amsterdam, che cede oltre il punto percentuale affossata da Adyen, la società di pagamento il cui titolo cede oltre il 20% dopo conti sotto le attese. Più calmi ......con il podcast automatico creato con AI Anchor Laoggi in video La redazione di Radiocor cura ogni giorno - dal lunedì al venerdì - un video con i dati fondamentali della giornata della...... che "abbiamo perso 10 miliardi di euro in" e che "forse se lo facevano a Borse chiuse il ... Non è una questione di veti, spiega, ma "nessuno infarà mai un accordo con Le Pen e Alternative ...

Borsa: l'Europa fiacca attende i dati Usa, scivola Amsterdam Agenzia ANSA

Clima nervoso e cali in altalena per i mercati azionari del Vecchio continente: la Borsa peggiore in Europa è quella di Amsterdam, che cede oltre il punto percentuale affossata da Adyen, la società di ...Rublo in ulteriore recupero sul dollaro (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 17 ago - I titoli finanziari e minerari stanno riportando gli indici azionari europei vicini alla parita' dopo una ...