Borsa | Hong Kong | apertura in netto calo - 1 | 67%

(Di giovedì 17 agosto 2023) Ladiha aperto oggi in, con l'indice Hang Seng che nei primi scambi ha perso l'1,67% scendendo di 306,19 punti fino a quota 18.023,11. Il Composite della piazza d'affari di ...

In forte ribasso l'indice Hang Seng che riporta una forte discesa del 3,00% a quota 18.023,11 in apertura.Giornata fiacca perKong, che porta a casa un modesto - 0,12%, terminando le negoziazioni a 18.308,06 punti.LadiKong ha aperto oggi in netto calo, con l'indice Hang Seng che nei primi scambi ha perso l'1,67% scendendo di 306,19 punti fino a quota 18.023,11.

Borse Cina: Hong Kong chiude piatta (+0,03%), in rosso Shanghai Il Sole 24 ORE

HONG KONG, 17 AGO - La Borsa di Hong Kong ha aperto oggi in netto calo, con l'indice Hang Seng che nei primi scambi ha perso l'1,67% scendendo di 306,19 punti fino a quota 18.023,11. (ANSA) ...Il titolo, dopo avere lasciato sul terreno il 18% alla borsa di Hong Kong due giorni fa toccando nuovi minimi storici, ha guadagnato il 2,47%. Lunedì il gruppo non era stato in grado di rimborsare due ...