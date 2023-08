Bonus 150 euro | arriva contro l’inflazione già ad agosto | Ecco come averlo

(Di giovedì 17 agosto 2023)direttamente dall’INPS il nuovoanti inflazione, che offre 150ottenibili già adcosa devi fare. Per combattere, l’INPS sta erogando unda 150una tantum in arrivo già questo mese, solo per chi ancora riceve il Reddito di Cittadinanza. Questodovevare già a a febbraio 2023, ma è stato posticipato per gli inevitabili problemi burocratici che sorgono sempre in queste occasioni. Si trattava di un problema basato sull’ampliamento dei beneficiari, che all’inizio dovevano essere solo i lavoratori dipendenti e i pensionati, mentre ora copre un gruppo di persone molto più grande.ilINPS anti-inflazione da 150 ...

La campagna abbonamenti 2022 - 2023 (20 agosto - 19 ottobre 2022), grazie anche al contributo deltrasporti, si era chiusa con oltremila abbonamenti emessi, di cui 20 mila annuali. L'...Sebbene sia stato annunciato unantinflazione dieuro, ciò potrebbe non essere sufficiente a tamponare l'aumento dei costi per le famiglie. Gli aiuti contro il caro - energia, se non ...Si tratta di ununa tantum dieuro pensato per aiutare le famiglie più in difficoltà a far fronte all'aumento dei prezzi che si è verificato negli ultimi mesi.

Bonus 150 euro antinflazione: in arrivo tra pochi giorni Wall Street Italia

Il mondo economico e sociale sta vivendo una fase di transizione in cui, tra inflazione e crisi energetica, l'incremento dei prezzi al consumo si fa sentire in modo incisivo sulle tasche dei cittadini ...L'erogazione del bonus 150 euro è prevista tra pochi giorni. In un primo momento il contributo sarebbe dovuto arrivare a febbraio.