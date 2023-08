Bombe su Dnipropetrovsk | un morto e sette feriti

Ucraina Russia, le ultime notizie della guerra di Putin di oggi 17 ... Sky Tg24

Kiev: "Non potremmo difenderci il prossimo inverno con gli F-16". Abbattuti sedici droni russi. L'Ucraina al lavoro per un invito al G20 in India ...Gli ultimi aggiornamenti sulla guerra in Ucraina e le notizie del 17 agosto. Kiev: “Non potremo difenderci con F-16 questo inverno”. Bombe russe su Dnipropetrovsk, un morto e 7 feriti; raid ucraini ...