Bolzano | faceva circoncisioni a pagamento in ospedale spacciandole per interventi sanitari Medico finisce sotto la lente della Corte dei conti

(Di giovedì 17 agosto 2023) Tra il 2015 e il 2018 aveva eseguito svariate decine dirituali nel reparto dove lavorava, la Chirurgia pediatrica dell’di, giustificandole con false diagnosi. Operazioni che poi risultavano a carico del sistemao provinciale, per le quali però incassava dai genitori dei piccoli pazienti musulmani, spesso poco abbienti, anche somme di denaro in contanti, comprese tra i 200 e i 400 euro, che poi versava direttamente sul proprio conto corrente. A seguito delle indagini dei Nas di Trento, nel maggio 2019 il dottor Paolo Girardi è finito agli arresti domiciliari per qualche settimana. Scarcerato, a giugno 2022 aveva patteggiato un anno e cinque mesi di reclusione (con la sospensione condizionalepena) per peculato d’uso, con la confisca del profitto del reato, ...