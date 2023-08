Bologna | bocciato il mercato | mancano cinque giocatori

(Di giovedì 17 agosto 2023) Il Corriere dello Sport boccia ildel: i rossoblu sono in ritardo e in rosaalmenoinnestisul. Il Corriere dello Sport, che ha dato i voti al calciodelle squadre di Serie A, dà un 5 ai rossoblu, unica assieme al Sassuolo ha ricevere l’insufficenza e con il voto più basso di tutti (5.5 per neroverdi). I problemi, più volte indicati anche dal tecnico Thiago Motta sono tanti a cominciare dalle ambizioni del club. Con la cessione di Arnautovic, la salvezza rimane comunque ampiamente alla loro portata, ma se si vuole alzare l’asticella bisogna comprare e all’appelloinnesti.

I commenti dopo l’intervista di Ferragosto del primo cittadino. Cavedagna (FdI): "Il governo Meloni dà risposte ai cittadini, lui no". Lega: "Problema casa ignorato". Bologna ci piace: "Spende male i ...Le parole del pre-partita di Giovanni Sartori sul futuro di Marko Arnautovic , 'non è sul mercato e non ha prezzo', hanno gelato l'Inter , ma non Thiago Motta che sa come funziona il mercato e sa anch ...