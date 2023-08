Boca Juniors-Platense sabato 19 agosto 2023 ore 02 | 00 | formazioni | quote | pronostici

Cresciuto nel settore giovanile del, ha debuttato in prima squadra nel 2018 alla Bombonera, subentrando a Carlos Tevez negli ultimi minuti. Poi due prestiti all' Estudiantes di La Plata ...I due sono amici, è a Leandro che De Rossi deve la possibilità di aver perfezionato la passione per ilche cullava da ragazzo, tanto da finire la carriera proprio alla Bombonera. Un ...Commenta per primo Manchester City e Brighton si stanno contendendo l'acquisto di Barco , giovane argentino del. De Zerbi lo porterebbe subito in prima squadra, mentre Guardiola lo parcheggerebbe in una delle squadre del City Group. Barco è seguito anche dalla Juve .

Dall'Argentina: "Burdisso ha chiesto Medina, centrocampista 2002 del Boca Juniors. Ha clausola da 15 milioni" Labaro Viola

Alla Juve piace, e anche molto, ma la concorrenza inizia a farsi importante. In Premier League è sfida tra Brighton e Manchester City per Valentin Barco,.Genova – Sabato sera un pezzettino del Superclasico argentino si trasferirà al Ferraris. Genoa-Fiorentina, gara che sancisce il ritorno in A del Grifone dopo appena un anno di cadetteria, sarà anche ...