Blue Beetle | recensione | la famiglia è il superpotere più grande

Leggi su screenworld

(Di giovedì 17 agosto 2023) Se c’è un cinecomic uscito fuori tempo massimo, quello è. Ispirato al celebre supereroe nato negli albi a fumetti anni ’40 della Fox Comics e successivamente DC, il film diretto da Angel Manuel Soto sbarca nelle sale di tutto il mondo in un momento di delicatissimo limbo per i piani cinematografici del cosiddetto DC Extended Universe. Un po’ perché il progetto Snyderverse si è miseramente chiuso con l’antipasto dell’incontro/scontro tra il Black Adam di The Rock e il Superman di Henry Cavill, un po’ perché James Gunn ha preso le redini del DCEU liquidando senza troppe cerimonie la fase inaugurata da Zack Snyder e conclusasi con i modestissimi (e in parte fallimentari) Shazam: Furia degli dei e The Flash. In questo contesto di insuccessi commerciali, flop tout court e fluidità artistica, si inserisce...