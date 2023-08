Blue Beetle | recensione del film tratto dai fumetti DC

Leggi su cinemaserietv

(Di giovedì 17 agosto 2023) Il, 2023. Regia: Angel Manuel Soto. Cast: Xolo Maridueña, Adriana Barraza, Damián Alcázar, Raoul Max Trujillo, Elpidia Carrillo, Belissa Escobedo, Bruna Marquezine, Harvey Guillén, Susan Sarandon, George Lopez, Becky G. Genere: azione, fantascienza. Durata: 127 minuti. Dove l’abbiamo visto: al cinema, in anteprima stampa, in lingua originale. Trama: Il giovane messicano Jaime Reyes viene scelto da una misteriosa entità aliena per diventare un supereroe –! È dal 1939 cheè parte integrante del pantheon supereroistico americano, prima per la Fox Comics e Charlton Comics e poi, tramite l’inserimento di personaggi Charlton nell’universo DC durante il crossover Crisis on Infinite Earths, per la DC Comics. ...