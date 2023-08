Binance annuncia la chiusura del servizio Binance Connect

(Di giovedì 17 agosto 2023) Brutte notizie per la comunità delle criptovalute in generale e per i clienti diin particolare. La più grande piattaforma di scambio hato ladi, il suo braccio regolamentato di compravendita di criptovalute. Secondo i suoi dirigenti, la misura entrerà ufficialmente in vigore dal 16 agosto 2023. Questo arriva in

La SECun accordo da 24 milioni di dollari nella causa contro Bittrex e il suo ex CEO Ad Aprile il ... Al 10 Agosto, la SEC ha cause legali in corso contro diverse società cripto come, ...... soprattutto dato cheUSD (BUSD) è ormai un progetto morto. La prima, USDT emessa da Tether ... Di recente sul mercato delle stablecoin è sbarcata una concorrente di USDC che simolto ...Premier giapponese ribadisce i progetti Web3, mentreun lancio imminente Fumio Kishida descrive il Web3 come una 'nuova forma di capitalismo' in un discorso programmatico alla conferenza WebX in Giappone. Notizie Il primo ministro ...

Binance Connect chiude oggi! Cosa sta succedendo Cryptonews Italy

Tra le crypto news di oggi c’è quella che riguarda l’investimento da 5 milioni di dollari di Binance Labs in Curve DAO (CRV).Durante il 2022 si è assistito a una lenta ripresa del Bitcoin e di altre criptovalute, mentre si è verificato un grave scandalo finanziario che ha coinvolto ...