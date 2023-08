Bimbo muore risucchiato dallo scarico delle terme di Cretone in provincia di Roma

- - > Leggi Anche Foggia, 17enne morto annegato a Marina di Lesina: stava facendo il bagno con il padre Leggi Anche Santa Venerina (Catania),di tre anniin piscina La zona è ...CATANIA - Un bambino di 3 anni è morto annegato dopo essere caduto in una piccola piscina di casa a Santa Venerina, nel Catanese. Il piccolo era in compagnia di un'amichetta mentre la nonna materna ...Una terribile tragedia si è consumata nel pomeriggio di oggi nel comune siciliano di Santa Venerina , in provincia di Catania.di 3 anniin piscina gonfiabile Un bambino di soli 3 anni , di nome Samuele, è morto annegato nella piscina gonfiabile allestita nel giardino di casa.

Roma, bimbo muore risucchiato da scarico terme in Sabina TGCOM

Un bambino è morto alle Terme di Cretone, tra Palombara Sabina e Passo Corese in provincia di Roma. Il piccolo, secondo le prime informazioni ...Un bambino è morto alle Terme di Cretone, tra Palombara Sabina e Passo Corese in provincia di Roma. Il piccolo, secondo le prime informazioni dei vigili del fuoco, sarebbe stato ...