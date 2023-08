Bimbo investito nel Cilento | trasferito in elicottero al Santobono di Napoli E’ grave

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 17 agosto 2023) Un bambino di dieci anni e’ statoda un’auto, nella serata di ieri, in localita’ Velina di Castelnuovo, nel Salernitano, mentre era a piedi lungo la strada regionale 267. Chi era alla guida della vettura si e’ subito fermato per prestare soccorso. Sul posto, oltre ai carabinieri che hanno avviato tutti gli accertamenti per stabilire la dinamica di quanto accaduto, i sanitari del 118 che hanno trasportato ilall’ospedale di Vallo della Lucania. Il ragazzino e’ stato, poi,, in elisoccorso, all’ospedale pediatricodidove resta ricoverato in prognosi riservata. L'articolo proviene da Ildenaro.it.