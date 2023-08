Bimbo di 8 anni risucchiato dallo scarico delle terme Muore affogato

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 17 agosto 2023) Un bambino di 8e’ morto oggi pomeriggio a Palombara Sabina, in provincia di Roma. Il piccolo e’ morto annegato, probabilmente, da unavasche all’internodi Cretone. La tragedia si e’ consumata durante le operazioni di svuotamento per la puliturapiscine. Per il bambino non c’e’ stato nulla da fare. Sul posto sono accorsi i carabinieri, i vigili del fuoco e gli operatori del 118. L'articolo proviene da Ildenaro.it.