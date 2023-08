Benzina in aumento | Urso soddisfatto su esposizione prezzo medio

Leggi su notizie

(Di giovedì 17 agosto 2023) Un problema non da poco per gli automobilisti che hanno notato un ulterioredellain queste ultime ore: nel frattempo il ministro Adolfone ha parlato in una intervista al ‘Corriere della Sera’ Anche in questa giornata prezzi shock per quanto riguarda i carburanti. Sia per i diesel che per ladove gli automobilisti italiani sono a dir poco infuriarti. Nel frattempo i rincari dei prezzi continuano ad essere argomento principale nel mondo della politica. D’altronde non potrebbe essere altrimenti. Il governo, nel frattempo, continua con la propria idea e non indietreggia di un centimetro la sua opinione: ovvero quella di andare avanti sulle misure introdotte. In particolar modo l’obbligo didei prezzi medi dei distributori. Una mossa che, secondo quanto riportato ...