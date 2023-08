Benevento | Pinato e non solo | in arrivo una serie di annunci

(Di giovedì 17 agosto 2023) Tempo di lettura: 3 minutiMarcosaràil primo tassello. Da qui al 1° settembre, giorno di chiusura del calciomercato, ilpotrebbe concretamente cambiare pelle. L’accelerazione è arrivata dopo il ritiro di Roma, quando sono state tirate le somme. Andreoletti e Carli si sono resi conto che trattenere gli scontenti sarebbe controproducente e che, pertanto, l’organico vada rinforzato adeguatamente in vista di un campionato che per la Strega prenderà il via da Torre del Greco con il derby contro la Turris. Il centrocampista, svincolatosi dopo la mancata iscrizione del Pordenone, sarà dunqueil primo rinforzo di un mercato che si appresta a decollare per i colori giallorossi. Vicina la fumata bianca anche per Filippo Berra, il terzino destro che andrà a contendere una maglia da titolare a El ...

Benevento, Pinato è già in città: visite in corso, poi la firma NTR24

