Belen Rodriguez e Stefano De Martino | rottura ufficiale o solo un difficile periodo? Gli indizi social parlano chiaro

Leggi su anticipazionitv

(Di giovedì 17 agosto 2023) Nel mondo delle celebrità nostrane, sembra che il cielo stia oscurandosi perDe. Benché non abbiano ancora confermato ufficialmente la, il silenzio suie le palesi frecciatine lanciate online stanno alimentando le voci. In particolare, èa far parlare di sé con i suoi post criptici e provocatori su Instagram, mettendo in evidenza l’assenza del suo ex marito. Mentreha trascorso del tempo a New York con il figlio Santiago, di nove anni, recentemente il bambino è stato visto riabbracciare affettuosamentesull’isola di Albarella, dove lei sta trascorrendo le vacanze estive in famiglia. La differenza nelle dinamichei dei due potrebbe segnalare una ...