Beatrice Valli sui social mentre allatta Matilda Luce | per i follower è “Puro esibizionismo”

(Di giovedì 17 agosto 2023) Gli aggiornamenti disuinetwork sono praticamente quotidiani e riguardano non solo i brand che ha la possibilità di sponsorizzare, ma anche momenti della sua vita privata, che comprende il marito Marco Fantini, oltre ai bambini Alessandro (nato da una precedente relazione), Bianca, Azzurra e l’ultima arrivata, nata ad aprile 2023. Non sempre però iapprezzano quello che lei decide di rendere noto loro. Gli utenti si sono divisi, ad esempio, sui suoi scatti in costume al maro: c’è chi ha apprezzato la sua volontà di mostrarsi pur non avendo perso del tutto i chili accumulati nel corso della gravidanza, ritenendolo una scelta che può aiutare chi si trova nella sua stessa situazione, altri invece ritengono che sia una mossa volta a scatenare ...

... sottolinea Rossana, Turina, la presidente del Consorzio Turistico Pinerolese e. "Traverse, ... Così commenta il Presidente di Film Commission Torino PiemonteBorgia, aggiungendo che "...... Turina, la presidente del Consorzio Turistico Pinerolese e. " Traverse, dove nacque Lidia, ... Così commenta il Presidente di Film Commission Torino PiemonteBorgia , aggiungendo che "...va controtendenza e ai genitori che si lamentano per la poca intimità di coppia dopo la nascita dei figli replica con la sua ricetta per far durare a lungo il rapporto con Marco Fantini ...

Beatrice Valli allatta la piccola Matilde, followers al veleno: «Puro esibizionismo». E lei risponde così leggo.it

Beatrice Valli ha pubblicato una serie di scatti mentre allatta la sua bambina, diversi utenti l'hanno però criticata.Beatrice Valli condivide spesso momenti in cui è in compagnia dei suoi bambini e, infatti, coloro posta foto, video o reel. L'influencer è solita pubblicare anche attimi abbastanza intimi come, ad ...