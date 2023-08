Beatrice Valli sui social mentre allatta Matilda Luce | per i follower è “Puro esibizionismo”

L'influencer si lascia andare ad un lungo sfogo sulla gestione dei figli, rivelando di appoggiarsi ad un aiuto esterno e respingendo quindi le critiche ricevute sui ...Pierpaolo Pretelli è l'ex velino mentre lei è l'influencer e modella di origini persiane, figlia di Fariba, ex concorrente dell'Isola dei famosie Marco Fantini si sono conosciuti non ...Un gesto molto naturale viene male interpretato dai followers che danno il via ad una serie di commenti al veleno ai quali lei preferisce non rispondere: 'Perderei ...

Beatrice Valli pubblica una foto in posa mentre allatta la figlia Matilda Luce: pioggia di critiche e la r ... Isa e Chia

Beatrice Valli finisce nuovamente nel mirino degli hater. Soprattutto quando si parla di maternità e gestione della famiglia, non c’è gesto, parola o comportamento dei volti noti che non venga messo ...L'influencer si lascia andare ad un lungo sfogo sulla gestione dei figli, rivelando di appoggiarsi ad un aiuto esterno e respingendo quindi le critiche ricevute sui social ...