Beach volley | World Tour 2023 Gottardi Menegatti travolgono le thailandesi | ottavi di finale più vicini!

(Di giovedì 17 agosto 2023) Pronto riscatto di Martae Valentinache vincono la partita da vincere a tutti i costi e mettono un piede e mezzo nella seconda fase dell’Elite 16 di Amburgo. La coppia allenata da Caterina De Marinis chiude la giornata nel migliore dei modi superando con un secco 2-0 leNaraphornrapat/Worapeerachayakorn nella sfida più delicata per l’accesso alla fase ad eliminazione diretta. La gara non ha avuto storia. Le italiane sono partite forte ed hanno dominat9o il primo set, vinto con il punteggio di 21-12 e nel secondo parziale hanno incontrato qualche resistenza in più dallema sono riuscite ad avere la meglio con il punteggio di 21-14. Domani alle 15.00cercheranno di regalarsi qualche chance per chiudere più in alto del terzo ...

In Aggiornamento: La prima giornata dei Campionati Europei Under 20 di, che si stanno svolgendo a Riga in Lettonia, è iniziata con il buon esordio degli azzurrini Michael Burgmann e Raoul Acerbi. Gli italiani, infatti, hanno superato nel primo match della ...La storia del Fantini Club è legata a filo doppio allo sport: è qui che nel 1984 viene organizzato il primo torneo diin Italia. A confermarne il DNA sportivo, nel 1997 nasce Sportur, ...... era un sabato, dalle quattro del pomeriggio si sono alternati sul campo centinaia di atleti di tutte le età, per partecipare a partite di rugby e diin memoria di Massimo Cirilli, ...

Inizio in chiaroscuro per le coppie azzurre impegnate nel tabellone principale dell'Elite 16 di Amburgo, penultimo appuntamento europeo della stagione. Paolo Nicolai e Samuele Cottafava hanno iniziato ...La WiMORE Salsomaggiore si ritroverà lunedì 21 agosto a Parma per iniziare la preparazione in vista del campionato di Serie A3 Credem Banca al via il prossimo 15 ottobre. Il raduno è fissato in mattin ...