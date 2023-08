Bayern Monaco | Kane | “Pronto all’esordio contro Werder Brema | nessuna pressione”

(Di giovedì 17 agosto 2023)ilpotrebbe essere l'esordio dell'attaccante, lui non ha timore: "Non sentoper un motivo..."

Commenta per primo Ilè ancora alla ricerca di un portiere sul mercato dopo aver ceduto lo svizzero Sommer all'Inter. Ora i campioni di Germania stanno trattando l'israeliano del Maccabi Tel Aviv, Daniel ...L'Inter sulle tracce di Benjamin Pavard, secondo le ultime notizie di calciomercato. La società nerazzurra ha acceso i riflettori sul centrale francese del, che potrebbe lasciare i campioni di Germania prima della fine della campagna acquisti. L'Inter potrebbe mettere sul tavolo fino a 25 milioni di euro per il giocatore 27enne che, all'...... reduce da un'estate molto chiacchierata ed arricchita dal presunto interesse su di lui di compagini di lusso quali, Real Madrid, Atletico Madrid e Chelsea . Alla fine non è mai ...

Arrivano nuovi importanti aggiornamenti dalla Germania sul fronte Pavard. Secondo quanto riportato dal giornalista di Sky Deutschland, Florian Plettenberg (che da tempo segue le vicende ...Il Bayern Monaco è ancora alla ricerca di un portiere sul mercato dopo aver ceduto lo svizzero Sommer all'Inter. Ora i campioni di Germania stanno trattando l'israeliano del Maccabi Tel Aviv, Daniel P ...