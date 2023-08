Bayern Monaco | chiusura all’addio di Pavard | «Contiamo tutti su di lui»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 17 agosto 2023), arriva ladi Thomas Tuchel alla possibile partenza di Benjamin: le sue dichiarazioni Thomas Tuchel ha altri piani per Benjamin. Il tecnico delha risposto così alle domande relative al difensore francese. LE PAROLE – «Benji non mi ha comunicato che vuole davvero andarsene. Al momento non c’è stata alcuna offerta. È un nostro giocatore e ha pieno supporto. Fino a quando non cambierà,completamente su di lui».