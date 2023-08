“Basta dittatura delle minoranze Paola Egonu…” Bufera sul libro del generale

(Di giovedì 17 agosto 2023) La chiama una “provocazione”, parla del politicamente corretto, del femminismo, dell’ambientalismo di un “mondo al contrario” che forse non ti aspetti da undell’Esercito ancora in servizio, al secolo Roberto Vannacci. Su Amazon il tomo uscito lo scorso 10 agosto è già in cima alle listevendite tra la saggistica. Sono tesi forti, sostenute con frasi ad effetto e che hanno costretto l’Esercito a prendere le distanze dal suo ufficiale riservandosi “l’adozione di ogni eventuale provvedimento utile a tutelare la propria immagine”. Ildi Divisione Vannacci Vannacci ha un curriculum di tutto rispetto: comandante degli Incursori del 9° reggimento Col Moschin e della Brigata Paracadutisti della Folgore, ha guidato i suoi uominiforze speciali e dei comandi operativi in Somalia, Ruanda, Yemen, ...

In un libro autopubblicato, intitolato «Il mondo al contrario», il Generale di Divisione Roberto Vannacci insulta minoranze, femministe, ambientalisti, la comunità Lgbtq+. L'Esercito italiano prende l ...