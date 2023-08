Bari | turisti perdono la crociera e chiedono al Capitano di fermarsi | «Ci aspetti | per favore» – Il video

(Di giovedì 17 agosto 2023) «ci, per. Se volete, potete». È l’appello lanciato da due, rimasti a terra al porto dia causa, con ogni probabilità, di un ritardo. I viaggiatori sarebbero dovuti salire a bordo della Msc Splendida, ma il 15 agosto scorso non sono riusciti a percorrere entro il tempo stabilito la passerella che era stata nel frattempo rimossa. La scena è stata ripresa da alcunia bordo dellae ildove si vede la coppia agitarsi sulla banchina – postato da Welcome To Favelas – è diventato ben presto virale su TikTok. Leggi anche: Deridono la Tiktoker e lei le riprende in un: l’ondata di odio diventa virale Giuseppe Conte e il saluto alle «bimbe di Conte» su TikTok – Il ...

'Signor capitano per favore'. Un grido ripetuto in loop è quello che ha fatto diventare virale un video sui social. Aprotagonista un uomo che, in compagnia di una donna, chiede che la nave da crociera appena persa torni indietro per farli salire.... la rabbia di gestori eAttualità [ 17/05/2023 ] Salentini in Emilia Romagna: angoscia e ... "Voli e collegamenti sbilanciati a vantaggio di, scalo del Salento penalizzato" Politica [ 17/08/...... "Voli e collegamenti sbilanciati a vantaggio di, scalo del Salento penalizzato" Politica [ 17/...in questo periodo nel quale il nostro territorio viene preso d'assalto da migliaia di. Il ...

Bari, i turisti perdono la crociera e rincorrono la nave sulla banchina: 'Capitano ci aspetti per favore' Repubblica TV

Sarà capitato a tutti di perdere treni e bus. Ma quando perdi una nave da crociera A Bari è successo a due turisti ripresi in video da alcuni passeggeri di una crociera. Sono arrivati in ritardo e la ...Ma non basta: i viaggiatori, turisti e salentini , lamentano collegamenti disagevoli e sconvenienti da Brindisi rispetto a Bari, sia con i principali aeroporti italiani sia con quelli europei, a causa ...