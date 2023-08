Bardonecchia | frana ha spaventato turisti Il Comune | Nessun rischio

(Di giovedì 17 agosto 2023) Asi sta lavorando incessantemente per tornare alla normalità dopo che, domenica sera, una colata di fango scesa dalla montagna ha invaso improvvisamente il torrente Frejus. Da ieri, non ci sono più sfollati in paese, e centinaia di persone, tra cui molti volontari, stanno lavorando instancabilmente per ripulire le strade da fango e detriti.

Un ordigno bellico della II Guerra Mondiale è stato riportato alla luce ain seguito alladei giorni scorsi. La bomba è stata ritrovate in via Sommeiller, nei pressi del torrente Rochemolles, in una zona non interessata dagli eventi calamitosi di questi ...Non solo disagi per viabilità e abitazioni. L'esondazione del fiume e lacausano difficoltà anche per chi doveva fare dei documenti, a. A causa dell'attuale inagibilità dei locali del Commissariato di Polizia, tutti coloro che erano ...In Val di Susa, dopo ladiche ha causato l'esondazione del torrente Frejus, una nuova caduta di detriti ha interessato la provinciale 255 della Val Clarea. Ma i nostri politici sono in vacanza e nessuno ...

Bardonecchia sepolta dal fango, rintracciati i 5 dispersi Agenzia ANSA

I ristoratori: "Notate molte disdette dopo quello che è succeso domenica". Il sindaco: "Possibile visitare tranquillamente la zona sia in treno che in autostrada, poiché solo una parte del territorio ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...