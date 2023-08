(Di giovedì 17 agosto 2023) Le ultime sulle condizioni fisiche di Ronal Araujo, difensore centrale del. Tutti i dettagli in merito Il, tramite un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito, ha annunciato l’infortunio di Ronal Araujo. Il difensore uruguaiano salterà sicuramente la seconda giornata di Liga spagnola contro il Cadiz. Nei prossimi giorni ci saranno dei nuovi esami. COMUNICATO UFFICIALE– Ronald Araujo ha subito un infortunio al bicipite femorale della gamba sinistra. Seguiranno ulteriori accertamenti sulle sue condizioni fisiche per i prossimi impegni del club.

ha tanti pregi, ma i ladruncoli abbondano, attirati dal numero altissimo di turisti ... Ma soprattutto quando si ruba qualcosa di così personale, si rischianosorprese. Il cartello in ...Ma l'ex difensore del Chelsea deve fare i conti con una serie di errori non di poco conto, e il suo Milan ha preso già diversi gol in sequenza: tre dal Real, due dalla Juve, uno dae Monza,...... da Philadelphia a Minneapolis a, e insieme ai quali è stata fatta gran parte della ... Magic è un gioco di carte e, in quanto tale, è fatto di vittorie e sconfitte e affrontare...

Barcellona, brutte notizie in difesa: si ferma Arauajo Calcio News 24

Le ultime sulle condizioni fisiche di Ronal Araujo, difensore centrale del Barcellona. Tutti i dettagli in merito Il Barcellona, tramite un comunicato ...Il Manchester City rischia di fare a meno di Kevin de Bruyne per almeno quattro mesi. La rabbia di Guardiola: «Si gioca troppo» ...