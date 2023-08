Barça | questo mostro da 61 milioni di euro non sostituirà Dembélé

Leggi su sport.periodicodaily

(Di giovedì 17 agosto 2023) Previsto per il Barcellona quest’estate in caso di partenza di Ousmane, Vitor Roque dovrà aspettare prima di scoprire la Catalogna. I tifosi deldovranno pazientare per vedere Vitor Roque indossare i suoi nuovi colori. Nel tentativo di compensare l’imminente partenza di Ousmaneverso il Paris Saint-Germain, il Barcellona stava valutando la possibilità di integrare il 18enne nella propria rosa di professionisti il prima possibile. Tuttavia, il direttore sportivo dell’Athletico Paranaense Alexandre Mattos ha scartato questa possibilità, dichiarando ad AS che il talento brasiliano rimane una parte fondamentale della squadra e che è essenziale per puntare alla qualificazione alla Copa Libertadores del prossimo anno.Inoltre, dato che il mercato dei trasferimenti è chiuso in Brasile, il club non è in grado di trovare ...