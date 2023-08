Barbie | svelata la data per l’acquisto in digitale!

Leggi su tuttotek

(Di giovedì 17 agosto 2023) Dopo l’enorme successo al botteghino, recentemente, tramite Variety, è stata annunciata laperin digitale di, perlomeno in America: scopriamo insieme tutti i dettagli in questo articolo dedicato Il successo di, l’ultima pellicola di Greta Gerwig con Margot Robbie e Ryan Gosling, è quantomai eclatante. Un botteghino che si va facendo, settimana dopo settimana, sempre più impressionante, con cifre da capogiro ed encomi da parte di tutto il mondo della cinematografia. Per darvi un’idea, perché spesso le cifre non lo fanno abbastanza se non messe in rapporto con altro, Il Cavaliere Oscuro di Nolan, sempre distribuito da Warner Bros, era arrivato alla già esorbitante cifra di 536 milioni di dollari. Proprio nelle scorse ore,lo ha ufficialmente superato arrivando a ...