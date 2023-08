Barbie | al botteghino continua a volare Ma il mondo arabo lo censura

(Di giovedì 17 agosto 2023) Il film “al box office ma si allunga la lista dei Paesi (per lo più del) che lo vieta. L’ultimo (per ora) è l’Algeria perché “promuove l’omosessualità“. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@themovie) La pellicola di Greta Gerwig, che porta la famosissima bambola neldel grande schermo, unendo elementi di fiaba, ironia ed esistenzialismo, inanella un record dopo l’altro. E pure i guadagni della sua attrice protagonista, Margot Robbie, salgono alle stelle., record alDopo aver superato il miliardo di dollari al(in meno di 20 giorni di programmazione), ...

Un totale di 1,18 miliardi di dollari a livello globale, ed è una cifra destinata a salire, dato che il film è ancora in cima alle classifiche al botteghino.

Con i suoi 537,5 milioni di dollari totalizzati al botteghino USA, Barbie ha battuto Il Cavaliere Oscuro ed è diventato il film di maggior successo di Warner Bros.