Barbara d’Urso rompe il silenzio | finalmente la verità sulla chirurgia estetica

Leggi su grantennistoscana

(Di giovedì 17 agosto 2023) Ha riempito colonne e colonne sulle pagine dei quotidiani, la conduttrice si confessa: dallaalla vita lontana da Mediaset La decisione di Pier Silvio Berlusconi di non confermarla per la “nuova era” (preferendole Myrta Merlino) le ha lasciato l’amaro in bocca. Non sembra chel’abbia presa così bene e in alcune interviste ha deciso di raccontare la sua versione. La conduttrice esce allo scoperto, il suo intervento ha sorpreso tutti – grantennistoscana.it (fonte foto Instagram @carmelitadurso)Troppo facile attaccarla solo ora che il vento pare spirare in altre direzioni, quando un tempo le strategie aziendali erano diametralmente opposte. O almeno così ha spiegato in alcune interviste. Ha dovuto dire addio a Pomeriggio Cinque, è vero, ma non vuol dire che la sua ...