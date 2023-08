Bar fa pagare 1 | 50 euro una vaschetta per far bere il cane | è polemica

(Di giovedì 17 agosto 2023) Nuovaper i sovrapprezzi applicati da alcuni esercenti nei locali italiani. In quest’estate caratterizzata dagli scontrini pazzi, fa discutere il caso di un bar che ha fatto1,50in più per unadi polistirolo per faril. L’uomo ha raccontato il fatto sui social. Siamo a Guardiagrele, in Abruzzo, a Ferragosto. Stein Martin, tedesco e romano di adozione che si occupa di commercio all’ingrosso di prodotti alimentari, decide di passeggiare per le strade con il proprio, nonostante il gran caldo. L’animale ha sete per cui il padrone trova una fontanella proprio di fronte a un bar. L’uomo entra e chiede un contenitore per faril suo Golden Retriver. Il tutto avviene “in un delizioso comune Italiano, ...

È normale protestare per aver pagato in un1,50 euro per una vaschetta di polistirolo per far bere il cane O è giusto chiedere un pagamento, visto che il contenitore ha un costo Nell'estate dei rincari bollenti e degli scontrini pazzi si ......contravvenzioni per divieto di sosta nella zona adiacente alla rivendita di Tabacchi ed al... A mio avviso le multe per divieto di sosta le dovrebbel'Amministrazione Pubblica che ha dato la ...... la furia dei ladri: furti e danni ine pizzerie Cronaca [ 27/01/2023 ] Lecce ancora ko: al '... A quanto sostiene l'organizzazione sindacale, è sanitaservice della ASL di Lecce ail prezzo ...

Bar fa pagare 1,50 euro una vaschetta per far bere il cane. Il padrone protesta: si scatena il dibattito la Repubblica

È successo a Guardiagrele (Chieti). Il proprietario del Golden Retriver: "Soffriva molto il caldo, non mi aspettavo che mi venisse chiesto un ...La polemica tra ristoratori e consumatori per servizi ( extra) e costi esagerati sembra non avere una fine. E’ sufficiente un addebito/supplemento sullo scontrino ed ecco che si scatena ...