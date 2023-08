Banco Bpm azzera le commissioni sui pagamenti tramite bancomat fino a 10 euro

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 17 agosto 2023) Nell’ambito del programma di interventi a sostegno delle imprese,Bpm lancia una nuova iniziativa suielettronici che ha come obiettivo quello di contenere lea carico delle aziende e, al contempo, incentivare la digitalizzazione deie l’ulteriore diffusione degli strumenti elettronici anche per le operazioni di piccolo importo. In dettaglio, per ogni transazione effettuata su circuito Pagomat di importo inferiore o uguale a 10, eseguita dal 1° ottobre 2023 al 30 giugno 2024,Bpm rimborserà agli esercenti leda loro pagate. L’iniziativa non richiede adesione, ma sarà automaticamente attiva per tutti i punti di vendita, già clienti o che lo diventeranno nel periodo di validità della ...