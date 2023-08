(Di giovedì 17 agosto 2023) "al. L'anno scorso ero io l'inseguitore, quest'anno invece la situazione è diversa. La moto è stata buona fin dall'inizio, l'anno scorso invece ho dovuto imparare a mantenere la calma per tutto il weekend, senza pensare al campionato. Adesso sono più rilassato e me la sto godendo di più". Parola di Peccoalla vigilia del Gp di Austria, decima prova del mondiale di Moto Gp sul circuito dello Spielberg. "A Silverstone abbiamo vissuto la prima gara con questa novità e credo che un po` tutti si siano presi un po` di margine. Ad ogni modo era stato difficile anche con il freddo. In questo fine settimana saremo più o meno sempre attorno ai 30°, per cui non sarà semplice per il team. Cercherò di andare al massimo, entro i limiti del ...

... Martin ci crede Martin ha infine commentato il distacco in classifica dache dopo Assen e ... Io micompetitivo, non c'è stata una pista in cui fossi lento : spero di rimanere costante da ...Le parole di: 'maggiore pressione rispetto al 2022. L'anno scorso ero io l'inseguitore, quest'anno invece la situazione è diversa. La moto è stata buona fin dall'inizio, l'anno scorso ...In conferenza stampa "si scaldano i motori" e il leader del Mondiale,, sottolinea: "maggiore pressione rispetto al 2022. L'anno scorso ero io l'inseguitore, quest'anno invece la ...

MotoGp: piloti alla prova Red Bull Ring. Bagnaia: "Sento maggiore pressione rispetto al 2022" RaiNews

MotoGP: "Qui le cose saranno più difficili, un errore di calcolo potrebbe inficiare l'intera gara". Martin è secondo in classifica a 41 punti da Bagnaia, e con due pole, sei podi ed una vittoria sul c ...La fiducia del pilota Pramac Jorge Martin in vista del weekend di MotoGP dell'Austria: "Qui vado sempre forte" ...