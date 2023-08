Auguri a Robert De Niro | la star di Hollywood compie ottant' anni

(Di giovedì 17 agosto 2023) su Tg. La7.it - Ha recitato in oltre cento film , 104 per l'esattezza, iniziando, nel 1965, con "Tre Camere a Manhattan", passando da " C'era una volta in America ", "Quei bravi ...

Oggi, compie ottant'anniDe Niro , li festeggerà a New York, nel Greenwich Village, quartiere dove nacque, con un party esclusivo in un locale italiano. E già perché uno dei più grandi attori ...Stiamo parlando diDe Niro detto Bob, originario di Ferrazzano (Campobasso) e famoso in tutto il mondo. Non bello, forse, ma sensuale e ricco di fascino. Bravo, soprattutto. Istrionico e ...Non che ci fosse bisogno di conferme sulla versatilità diDe Niro, due volte Premio Oscar (8 ... Comunque glidi compleanno valgono doppi perché è appena diventato papà per la settima ...

Tanti auguri Robert De Niro, come te nessuno mai Today.it

Molti considerano Toro scatenato il miglior film di Scorsese, anche se quell’anno vinse Gente comune, debutto alla regia di Robert Redford (a proposito di scivoloni dell’Academy). Niente e nessuno ...Centoquattro film, due Oscar e un Golden Globe alla carriera. La ricerca della perfezione è sempre stata il suo marchio di fabbrica ...