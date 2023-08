Atp Masters 1000 Cincinnati 2023 | il montepremi e il prize money

(Di giovedì 17 agosto 2023) Ile ildell’Atpdi, prestigioso evento in programma sul cemento dal 13 al 20 agosto. A guidare il seeding sarà Carlos Alcaraz, numero uno al mondo e reduce dalla cocente sconfitta nei quarti di finale a Toronto contro Paul, seguito da Novak Djokovic che torna in campo ad un mese di distanza dalla finale di Wimledon. Poi Daniil Medvedev e Stefanos Tsitsipas. Saranno ben quattro i tennisti azzurri ai nastri di partenza. Si tratta di Jannik Sinner, unico tra le teste di serie, Lorenzo Musetti, Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego, sperando possa aggiungersi anche Matteo Arnaldi dalle qualificazioni. Iltotale dell’evento di Toronto al maschile corrisponde a poco meno di ...

Sorpresa al terzo turno, il russo k.o. Alexander Zverev elimina Danill Medvedev e vola oggi agli ottavi dell'1000 di Cincinnati 2023.Il tedesco, numero 16 del tabellone, sconfigge in 3 set il russo, testa di serie numero 3, per 6 - 4, 5 - 7, 6 - 4 dopo 2h33' di battaglia. Nella parte bassa del ...FOTOGALLERY %s Foto rimanenti CLASSIFICASinner n°6 al mondo: è il nuovo best ranking Grazie alla vittoria al1000 di Toronto, Jannik Sinner sale al n. 6 della classifica mondiale, ...Stretto fra i due1000 e lo US Open, l'250 della Carolina del Nord si sta assicurando nomi di richiamo: Sebi Korda, Gael Monfils e Dominic Thiem arricchiscono il campo di partecipazione Mentre l'ultimo ...

Jannik Sinner, non solo gloria: il premio per il Masters 1000 è da urlo Sportal

Cincinnati, 17 ago. - (Adnkronos) - Daniil Medvedev esce di scena agli ottavi di finale del torneo Atp Masters 1000 di Cincinnati (cemento, montepremi 6.600.000 dollari). Il russo, numero 3 del mondo ...(Adnkronos) - Alexander Zverev elimina Danill Medvedev e vola oggi agli ottavi dell'Atp Masters 1000 di Cincinnati 2023. Il tedesco, numero 16 del tabellone, sconfigge in 3 set il russo, testa di seri ...