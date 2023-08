Atp Cincinnati 2023 | Zveerev batte Medvedev e va ai quarti

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 17 agosto 2023) Sorpresa al terzo turno, il russo k.o. Alexander Zverev elimina Danille vola oggi aidi finale dell’Atp Masters 1000 di.?Il tedesco, numero 16 del tabellone, sconfigge in 3 set il russo, testa di serie numero 3, per 6-4, 5-7, 6-4 dopo 2h33? di battaglia. Nella parte bassa del tabellone, Zverev viaggia verso un’eventuale semifinale contro il serbo Novak Djokovic, numero 2 del tabellone. Aiavanza anche l’australiano Alexei Popyrin, che supera il finlandese Emil Ruusuvuori per 6-2, 1-6, 6-3. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.