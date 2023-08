Atp Cincinnati 2023 | Hurkacz supera Tsitsipas e vola ai quarti

(Di giovedì 17 agosto 2023) Il polacco conquista la partita e ha la meglio sul greco Hubertsi qualifica aidi finale del torneo Atp Masters 1000 di(cemento, montepremi 6.600.000 dollari). Il polacco, numero 20 del mondoil greco Stefanos, numero 4 del ranking Atp e quarta testa di serie, con il punteggio di 6-3, 6-4 in un’ora e cinque minuti. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Il polacco conquista la partita e ha la meglio sul greco Hubert Hurkacz si qualifica ai quarti di finale del torneoMasters 1000 di(cemento, montepremi 6.600.000 dollari). Il polacco, numero 20 del mondo supera il greco Stefanos Tsitsipas, numero 4 del rankinge quarta testa di serie, con il ...Sorpresa al terzo turno, il russo k.o. Alexander Zverev elimina Danill Medvedev e vola oggi ai quarti di finale dell'Masters 1000 di2023.Il tedesco, numero 16 del tabellone, sconfigge in 3 set il russo, testa di serie numero 3, per 6 - 4, 5 - 7, 6 - 4 dopo 2h33' di battaglia. Nella parte bassa del ...L'ex numero 3 contro l'attuale numero 3: a, in occasione degli ottavi di finale del Master 1000 americano, a scontrarsi sono il tedesco Alexander Zverev, attuale numero 17 del ranking e ...

Sinner subito fuori, i risultati del secondo turno del torneo ATP Cincinnati 2023 Sport Fanpage

Cincinnati, 17 ago. -(Adnkronos) - Hubert Hurkacz si qualifica ai quarti di finale del torneo Atp Masters 1000 di Cincinnati (cemento, montepremi 6.600.000 dollari). Il polacco, numero 20 del mondo su ...(Adnkronos) – Hubert Hurkacz si qualifica ai quarti di finale del torneo Atp Masters 1000 di Cincinnati (cemento, montepremi 6.600.000 dollari). Il polacco, numero 20 del mondo supera il greco ...