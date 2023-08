ATP Cincinnati 2023 | Djokovic e Tsitsipas agli ottavi di finale Eliminato Ruud e ritiro per Rune

(Di giovedì 17 agosto 2023) Calato il sipario sulla giornata di incontri del Masters1000 di. Sul cemento dell’Ohio non è stata una giornata positiva per gli italiani, usciti tutti di scena al secondo turno. Jannik Sinner (n.6 ATP), stanco e probabilmente gravato anche dai crampi dopo la settimana vittoriosa a Toronto, è stato sconfitto dal serbo Dusan Lajovic (n.66 ATP) con il punteggio di 6-4 7-6 (4). Una prestazione sottotono per l’altoatesino che non ha festeggiato il compleanno come avrebbe voluto e ora dovrà ricaricare le pile in vista degli US Open. Lajovic prosegue e affronterà neglidil’americano Taylor Fritz (n.9 ATP), a segno contro l’altro italiano Lorenzo Sonego sullo score di 6-4 7-6 (1). Il terzo tennista tricolore a perdere è stato Lorenzo Musetti, che ha subìto la seconda sconfitta nel giro di pochi giorni dal russo ...

: i risultati del 2° turno [1] ALCARAZ (Spa) b. THOMPSON (Aus) 7 - 5, 4 - 6, 6 - 3 [2] DJOKOVIC (Srb) b. DAVIDOVICH F. (Spa) 1 - 0 rit. [3] MEDVEDEV b. MUSETTI (Ita) 6 - 3, 6 - 2 ...Sul punteggio di 6 - 4 2 - 0 il n°5opta per il ritiro , anche se non sembravano esserci ...7 - 5 6 - 4 Se il vincitore di Toronto non è riuscito ad andare oltre il secondo turno a, ...Per la verità, aaveva già giocato in doppio insieme all'amico Nikola Cacic , perdendo 6 - 4 6 - 2 contro gli esperti Murray/Venus. In singolare, invece, il serbo era atteso da Alejandro ...

Novak Djokovic torna a giocare negli Stati Uniti a quasi due anni dalla finale dello US Open persa da Medvedev, ma al primo match dopo Wimbledon la versione offerta è ancora molto opaca. Il prossimo o ...Lorenzo Musetti supera il primo turno dell'Atp Masters 1000 di Cincinnati. Il toscano sconfigge all'esordio il britannico Daniel Evans per 6-4, 6-3 in 1h26'. Al secondo turno, nei sedicesimi di finale ...