Atletica | Sebastian Coe rieletto Presidente di World Athletics Anna Riccardi confermata nel Council

(Di giovedì 17 agosto 2023)Coe è statodi, la Federazione Internazionale dileggera. Il 66enne irlandese, alle redini dell’organizzazione dal 2015, erano l’unico candidato ed è stato confermato alla vigilia dei Mondiali, che andranno in scena a Budapest (Ungheria) dal 19 al 27 agosto. Il due volte Campione Olimpico dei 1500 metri (a Mosca 1980 e Los Angeles 1984) sarà affiancato da quattro vicepresidenti: la cilena Ximena Restrepo è statae a lei si aggiungono Raul Chapado (Spagna), Adille Sumariwalla (India) e Jackson Tuwei (Kenya).è stata rieletta all’interno delper il prossimo quadriennio (2023-2027). La dirigente romana ricopre l’incarico dal 2007 ed è ...

Nel ruolo di presidente di World Athletics è stato rielettoCoe, unico candidato, che sarà per un altro quadriennio alla guida della federazione internazionale dileggera. Tra i ...Coe, unico candidato, è stato rieletto presidente di World Athletics e sarà per un altro quadriennio alla guida della federazione internazionale dileggera. L'annuncio arriva dalla ...Coe è stato rieletto presidente di World Athletics per il terzo ed ultimo mandato. Coe, 66 ...tenutesi a Budapest era l'unico candidato alla presidenza della federazione mondiale di...

Atletica: Sebastian Coe rieletto presidente di World Athletics Agenzia ANSA

Sebastian Coe è stato confermato nel ruolo di Presidente di World Athletics. Ricciardi rieletta all'interno del Council.Budapest, 17 ago. - (Adnkronos) - Si apre con una buona notizia l’esperienza italiana ai Mondiali di Budapest. Anna Riccardi è stata rieletta nel Council di World Athletics, il massimo organismo dell’ ...