Atletica | Mondiali 2023 | il medagliere di OA Sport Tutti i podi gara per gara Italia con 4 medaglie

Leggi su oasport

(Di giovedì 17 agosto 2023) OAha stilato le proprie previsioni, delineatopere ildeidilegegera. La nostra redazione ha previsto 4per l’, adottando una visione molto conservativa e rimanendo con i piedi per terra:d’argento per Larissa Iapichino nel salto in lungo e per Gianmarco Tamberi nel salto in altro, bronzo per Massimo Stano nella 35 km di marcia, oro per l’outsider Francesco Fortunato nella 20 km di marcia. L’chiuderebbe all’ottavo posto nel. Sarebbe un risutlato decisamente notevole e da ...