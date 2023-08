Atletica | Jacobs | ' stagione difficile ma ora sto bene e voglio correre forte'

(Di giovedì 17 agosto 2023) Budapest, 17 ago. - (Adnkronos) - Dopo unasegnata dagli infortuni, Marcellsi prepara a tornare in pista in occasione dei Mondiali di Budapest, in programma dal 19 al 27 agosto e in diretta su Sky Sport. Il campione olimpico dei 100 metri, a cui manca la medaglia iridata in carriera, è reduce da un periodo segnato dagli infortuni, tanto che ha corso solo lo scorso 9 giugno a Parigi, chiudendo con un 10''21. "Non è stata unafacile, fatta soltanto di bassi - ha spiegato- Adesso sto, sto trovando una buona forma nonostante i pochi giorni di allenamento. Spero di trasformare l'energia in forza per". Per, infatti, l'appuntamento di Budapest può essere motivo di fiducia verso Parigi 2024: "Fare ...

Marcell Jacobs alla vigilia dei mondiali di atletica leggera di Budapest "Sono ... 'Vi racconto il mio infortunio' 'La parte più frustrante di questo periodo è stato non capire la problematica' ha detto Jacobs che ha spiegato il problema fisico che l'ha tenuto fermo a lungo. Jacobs comincerà a gareggiare sabato, durante le eliminatorie dei 100 metri.

Tutto pronto per i Mondiali 2023 di atletica: il montepremi e quanto possono arrivare a guadagnare chi vince una medaglia d'oro, d'argento o di bronzo.Nonostante i tanti infortuni e i tempi alti il campione olimpionico non si arrende: "Mi sento in buone condizioni" ...