Atletica | Gianmarco Tamberi verso i Mondiali | “Manca solo quella medaglia che sogno da anni”

(Di giovedì 17 agosto 2023) Il capitano della squadra è già carico.è pronto a partireBudapest dove nel week-end scatteranno idi, con il campione olimpico che ovviamente proverà a giocarsela nel salto in alto. La condizione non èvista a Tokyo nel 2021, ma in terra magiara il fenomeno tricolore vuole dare tutto per fare la storia di questo sport, agguantando l’ultimo titolo che gli. Le sue parole su Instagram: “Ultima settimana di preparazione a Formia per i Campionatidi Budapest. Domenica mattina ore 10.35 primo turno e martedì sera alle 19.00, speriamo, la finale…”. E ancora: “Ho fatto veramente tutto quello che era nelle mie possibilità per arrivare il più preparato possibile all’evento più importante ...

