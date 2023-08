Atletica | da oggi in vendita i biglietti per Euro2024 di Roma

(Di giovedì 17 agosto 2023), 17 ago. (Adnkronos) – Dasi apre ladeie dei pacchetti speciali per i Campionati Europei diLeggera che si terranno ala prossima estate, dal 7 al 12 giugno 2024. Gli appassionati didi tutto il mondo possono così prenotare con dieci mesi di anticipo un posto allo stadio per seguire dal vivo il grande evento internazionale che promette emozioni e spettacolo e precederà di un mese e mezzo l’avvio delle Olimpiadi di Parigi.Il programma delle competizioni di2024 prevede cinque sessioni mattutine e sei serali, nelle quali sarà possibile seguire dal vivo tutte le finali più attese che vedranno protagonisti anche i campioni italiani: nella serata di venerdì 7 giugno 2024 si assegneranno le prime ...

...biglietti a partire dal prezzo di 5 euro e uno sconto del 10% sui primi cinquemila tagliandi che verranno emessi durante i Campionati Mondiali diLeggera a Budapest. È possibile sin da...... date e orari delle gare Abbiamo visto che per accedere a Rai Play e assistere ai Mondiali digratis sia dall'estero che con una connessione dati potenti devi installare NordVPN,al 68% ...Ricco il programma di incontri amichevoli per affinare preparazionee tattica ma anche per prendere le misure agli avversari.

Tutti gli italiani in gara ai Mondiali di atletica leggera di Budapest 2023, in programma da sabato 19 a domenica 27 agosto. attesa per la rassegna iridata nella località ungherese, che assegnerà 49 ...Gianmarco Tamberi ci prova a colmare l’unica lacuna di una carriera fantastica. La medaglia d’oro iridata è l’unica che manca alla sua collezione e Budapest può essere la chiusura del cerchio anche se ...