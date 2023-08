Dopo gli "apripista" Marcell Jacobs e Gaia Sabbatini ieri, un primo folto gruppo didella Nazionale dileggera, è in partenza, dall'aeroporto di Fiumicino, alla volta di Budapest, via Monaco di Baviera, per partecipare all'edizione n. 19 dei Mondiali di Budapest, l'......orari delle gare con azzurre eal via (in continuo aggiornamento). PROGRAMMA COMPLETO: DATE, ORARI E DIRETTA TV TUTTI GLI ITALIANI IN GARA, GIORNO PER GIORNO I CONVOCATI DELL'ITALIA, ......orari delle gare con azzurre eal via (in continuo aggiornamento). PROGRAMMA COMPLETO: DATE, ORARI E DIRETTA TV TUTTI GLI ITALIANI IN GARA, GIORNO PER GIORNO I CONVOCATI DELL'ITALIA, ...

Atletica: azzurri in partenza per i Mondiali di Budapest Agenzia ANSA

Dopo gli "apripista" Marcell Jacobs e Gaia Sabbatini ieri, un primo folto gruppo di azzurri della Nazionale di atletica leggera, è in partenza, dall'aeroporto di Fiumicino, alla volta di Budapest, via ...La suggestiva città di Gerusalemme ha ospitato anche quest'anno i Campionati Europei di atletica leggera dal 7 al 10 agosto ... Luca é stato inserito nella staffetta azzurra come avvenne nel 2022. In ...